Жители столицы рассказали, куда поедут на новогодние выходные

30 декабря – последний рабочий день 2022 года. По прогнозам экспертов, именно в этот день большинство москвичей планирует отправиться в новогодние отпуска.

Отмечается, что большие очереди людей образовались на столичных автовокзалах. Также известно, что количество поездов на популярных направлениях увеличат с 29 декабря по 10 января. Среди таких направлений – российские горнолыжные курорты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.