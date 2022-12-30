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Новости

30 декабря, 17:30

Общество

Жители столицы рассказали, куда поедут на новогодние выходные

Жители столицы рассказали, куда поедут на новогодние выходные

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30 декабря – последний рабочий день 2022 года. По прогнозам экспертов, именно в этот день большинство москвичей планирует отправиться в новогодние отпуска.

Отмечается, что большие очереди людей образовались на столичных автовокзалах. Также известно, что количество поездов на популярных направлениях увеличат с 29 декабря по 10 января. Среди таких направлений – российские горнолыжные курорты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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