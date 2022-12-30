В столичном метро заметили толпу Дедов Морозов

В столичном метро замечена целая толпа Дедов Морозов. Пассажиры на "Курской" засняли, как они спускались по эскалатору. Причем у всех с собой были мешки с подарками, которые она активно раздавали детям и взрослым.

Ранее Дед Мороз со Снегурочкой поздравили с наступающим Новым годом участников специальной военной операции, которые в данный момент проходят лечение. Бойцы признались, такая забота действительно помогает быстрее вставать на ноги.