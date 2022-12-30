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30 декабря, 16:15

Общество

В столичном метро заметили толпу Дедов Морозов

В столичном метро заметили толпу Дедов Морозов

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В столичном метро замечена целая толпа Дедов Морозов. Пассажиры на "Курской" засняли, как они спускались по эскалатору. Причем у всех с собой были мешки с подарками, которые она активно раздавали детям и взрослым.

Ранее Дед Мороз со Снегурочкой поздравили с наступающим Новым годом участников специальной военной операции, которые в данный момент проходят лечение. Бойцы признались, такая забота действительно помогает быстрее вставать на ноги.

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