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Общество

Россияне будут получать новое универсальное пособие на детей с 2023 года

Россияне будут получать новое универсальное пособие на детей с 2023 года

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С 2023 года россияне будут получать новое универсальное пособие на детей. Рассчитывать на выплату смогут беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет, чьи доходы ниже прожиточного минимума в регионе. Ежемесячное пособие объединит ряд действующих мер поддержки.

Для трудящихся с 1 января вырастет максимальный лимит по больничному листу – почти до 85 тысяч рублей в месяц. Кроме того, на больничный смогут рассчитывать и те, кто работает по договорам гражданско-правового характера.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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