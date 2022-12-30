Россияне будут получать новое универсальное пособие на детей с 2023 года

С 2023 года россияне будут получать новое универсальное пособие на детей. Рассчитывать на выплату смогут беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет, чьи доходы ниже прожиточного минимума в регионе. Ежемесячное пособие объединит ряд действующих мер поддержки.

Для трудящихся с 1 января вырастет максимальный лимит по больничному листу – почти до 85 тысяч рублей в месяц. Кроме того, на больничный смогут рассчитывать и те, кто работает по договорам гражданско-правового характера.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.