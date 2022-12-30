МРОТ и прожиточный минимум повысят в России с 1 января

С 1 января россиян ожидает очередная индексация. МРОТ вырастет почти на тысячу рублей. Новый прожиточный минимум пересечет отметку в 14 300 рублей на душу населения. Также почти на 5% вырастут пенсии для неработающих.

Также отмечается, что с 1 января вступят в силу законы о федеральных основных общеобразовательных программах и создании Социального фонда, что упростит получение господдержки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.