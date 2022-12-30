Дед Мороз и Снегурочка поздравили раненых бойцов с наступающим Новым годом

Дед Мороз со Снегурочкой поздравили с наступающим Новым годом участников специальной военной операции, которые в данный момент проходят лечение. Бойцы признались, такая забота действительно помогает быстрее вставать на ноги. После концерта все собрались у елки, чтобы распаковывать подарки.

Москвичи собрали почти три миллиона различных предметов в качестве гуманитарной помощи и подарков для участников спецоперации и жителей новых территорий России. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.