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Общество

Дед Мороз и Снегурочка поздравили раненых бойцов с наступающим Новым годом

Дед Мороз и Снегурочка поздравили раненых бойцов с наступающим Новым годом

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Дед Мороз со Снегурочкой поздравили с наступающим Новым годом участников специальной военной операции, которые в данный момент проходят лечение. Бойцы признались, такая забота действительно помогает быстрее вставать на ноги. После концерта все собрались у елки, чтобы распаковывать подарки.

Москвичи собрали почти три миллиона различных предметов в качестве гуманитарной помощи и подарков для участников спецоперации и жителей новых территорий России. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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