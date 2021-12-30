Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Явный Санта". В ней телезрители делятся идеями, что положить под елку родным и друзьям.

Телезрители решили подарить своей трехлетней дочке собственный чемодан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.