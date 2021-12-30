Павел Дуров возглавил рейтинг российских миллиардеров, больше всех разбогатевших в этом году. Список представил Forbes. По подсчетам издания, состояние Дурова выросло почти на 14 миллиардов долларов.

В марте этого года Telegram впервые разместил собственные облигации и привлек 1 миллиард долларов. Проблемы в Meta тоже помогли. После сбоя в Instagram и WhatsApp в Telegram пришли 70 миллионов новых пользователей.

Второе место в рейтинге у основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук. Она разбогатела почти на 12 миллиардов долларов. А все потому, что оборот интернет-ретейлера постоянно растет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.