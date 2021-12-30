В Роспотребнадзоре рекомендовали отказаться от новогодней анимации в ТЦ. А в детсады на утренники предложили пускать родителей только с сертификатом о вакцинации или перенесенном заболевании.

Что касается взрослых, то тут специалисты посоветовали отказаться от корпоративов в закрытых помещениях. Также в праздники рекомендовали исключить шведский стол в кафе и ресторанах.

А на новогодние ярмарки, которые проводятся не на открытом воздухе, предложили пускать гостей только с QR-кодом или справкой о перенесенном коронавирусе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.