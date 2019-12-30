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30 декабря 2019, 13:15

Общество

В московских аэропортах ожидается ажиотаж 30 декабря

В московских аэропортах ожидается ажиотаж 30 декабря

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Кто 30 декабря планирует улетать из Москвы, лучше приезжайте в аэропорты заранее.

Билеты на 30 декабря взяла треть уезжающих на новогодние праздники москвичей. Специалисты предупреждают, что наиболее загруженными будут стойки внутренних рейсов в Петербург, Краснодар, Сочи, Минеральные Воды, Симферополь и Уфу.

На международных направлениях самые популярные – это Ереван, Стамбул, Кишинев, Прага, Минск и Баку. Пассажирам рекомендуют регистрироваться заранее онлайн, а также пользоваться "аэроэкспрессами". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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