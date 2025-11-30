30 ноября, 18:30Общество
Телезрители телеканала Москва 24 прислали фотографии в честь Дня матери
30 ноября в России отмечается День матери, поэтому, в честь этого, зрители телеканала Москва 24 прислали фотографии с поздравлениями своих матерей.
Чтобы попасть в эфир, нужно прислать фото или видео по номеру 8 (926) 266-24-24.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- В Госдуме предложили объявить частичную амнистию для женщин в День матери
- Сергей Собянин поздравил москвичек с Днем матери