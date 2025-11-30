Форма поиска по сайту

30 ноября, 18:30

Общество

Телезрители телеканала Москва 24 прислали фотографии в честь Дня матери

Телезрители телеканала Москва 24 прислали фотографии в честь Дня матери

Популярную онлайн-игру Roblox могут запретить в России

В МЧС предупредили о сильном тумане в столичном регионе

Географический диктант прошел по всей России 30 ноября

Телезрители Москвы 24 прислали фотографии в День матери

Роскомнадзор может запретить популярную онлайн-игру Roblox

Стоимость маникюра вырастет на 30% в Москве в 2026 году

Москвичи прислали семейные кадры со своими мамами

Телезрители Москвы 24 могут поделиться семейными кадрами в честь Дня матери

Зрителей Москвы 24 призвали поделиться кадрами с мамами

30 ноября в России отмечается День матери, поэтому, в честь этого, зрители телеканала Москва 24 прислали фотографии с поздравлениями своих матерей.

Чтобы попасть в эфир, нужно прислать фото или видео по номеру 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

