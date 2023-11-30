Ноябрь в Москве может войти в топ-10 самых мокрых за 144 года

По словам синоптиков, ноябрь войдет в тройку самых снежных за последние 25 лет. При этом по общей сумме осадков этот месяц в Москве может войти в топ-10 самых мокрых за 144 года.

Ожидается, что 1 декабря погода будет примерно такая же, как и в четверг, 30 ноября. Ночью температура воздуха опустится до 7–8 градусов мороза. Днем воздух прогреется до -4, но из-за сильного ветра, влажности и осадков будет ощущаться, как -8. Подробнее о погоде на декабрь – в эфире телеканала Москва 24.