Некоторые российские пенсионеры смогут получить две пенсии в декабре

Две пенсии по старости могут получить пожилые москвичи в декабре. Об этом пишут "Известия". Речь идет о тех пенсионерах, у которых дата доставки выплат приходится на начало месяца, с 1 по 8 декабря. Они получат январскую пенсию до праздников.

Решение было принято из-за длинного периода новогодних каникул. При этом январская пенсия будет выше декабрьской из-за индексации – на 7,5%. Деньги переведут на счета или доставят в отделение "Почты России" в последнюю неделю года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



