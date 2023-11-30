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30 ноября, 08:00

Общество

Некоторые российские пенсионеры смогут получить две пенсии в декабре

Некоторые российские пенсионеры смогут получить две пенсии в декабре

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Две пенсии по старости могут получить пожилые москвичи в декабре. Об этом пишут "Известия". Речь идет о тех пенсионерах, у которых дата доставки выплат приходится на начало месяца, с 1 по 8 декабря. Они получат январскую пенсию до праздников.

Решение было принято из-за длинного периода новогодних каникул. При этом январская пенсия будет выше декабрьской из-за индексации – на 7,5%. Деньги переведут на счета или доставят в отделение "Почты России" в последнюю неделю года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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