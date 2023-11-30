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30 ноября, 07:15

Общество

В Госдуме РФ планируют ужесточить законопроект о запрете телефонов в школах

В Госдуме РФ планируют ужесточить законопроект о запрете телефонов в школах

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В российских школах могут запретить использовать телефоны на уроках даже в образовательных целях. В Госдуме считают, что смартфоны только отвлекают детей от учебного процесса.

Авторы инициативы ссылаются на зависимость от гаджетов, которой страдают многие подростки. В образовательных целях советуют задействовать только школьное оборудование.

По мнению депутатов, новые правила повысят авторитет учителя и будут способствовать живому общению в классе. Законопроект уже принят в первом чтении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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