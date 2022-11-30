Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

30 ноября, 23:30

Общество

Радиостанции АО "Москва Медиа" выиграли 7 наград премии "Радиомания-2022"

Радиостанции АО "Москва Медиа" выиграли 7 наград премии "Радиомания-2022"

Ажиотаж спал в магазине H&M на Тверской в последний день его работы

"Московский патруль": директор Росгвардии принял участие в молебне в храме ведомства

Двенадцать граждан Белоруссии госпитализированы с подозрением на менингит в Истре

Москвичам рассказали о стоимости новогодних украшений

"Личная территория": похитил или спас?

"Жизнь в большом городе": день защиты животных

Флагманский магазин H&M закроется на Тверской улице 30 ноября

Много покупателей посетили флагманский магазин H&M в последний день его работы в Москве

Почти половина москвичей привились от гриппа – данные Роспотребнадзора

Радиостанции АО "Москва Медиа" выиграли 7 наград премии "Радиомания-2022". Среди победителей –"Радио Москвы", "Москва FM" и Capital FM.

Выпуски Натальи Деминой признали лучшими в номинации "Новости". Лучшей развлекательной программой стала The City. В номинации "Познавательная программа/рубрика" "золотой микрофон" получил Виталий Калашников с циклом программ "Московские истории".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика