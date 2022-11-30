Радиостанции АО "Москва Медиа" выиграли 7 наград премии "Радиомания-2022". Среди победителей –"Радио Москвы", "Москва FM" и Capital FM.

Выпуски Натальи Деминой признали лучшими в номинации "Новости". Лучшей развлекательной программой стала The City. В номинации "Познавательная программа/рубрика" "золотой микрофон" получил Виталий Калашников с циклом программ "Московские истории".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.