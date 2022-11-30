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Новости

30 ноября, 16:30

Общество

Новости часа: дипмиссия Киргизии заявила об отсутствии менингита у сотрудников склада Ozon

Новости часа: дипмиссия Киргизии заявила об отсутствии менингита у сотрудников склада Ozon

Французский багет включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Посольство Киргизии заявило, что у восьми работников склада Ozon не нашли менингита

Морозы сохранятся в столице до 3 декабря

Необычный оптический эффект заметили в небе над Москвой 30 ноября

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"Атмосфера": облачная погода ожидается в столице 1 декабря

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Новости часа: Путин назвал главной целью властей сокращение бедности и неравенства в РФ

Столичные власти заявили об отсутствии планов вводить единую школьную форму

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Подозрение на менингит у 8 сотрудников склада Ozon из Киргизии не подтвердилось. Такое заявление сделало посольство Киргизии. Как стало известно, компания Ozon провела на складе полный комплекс санитарной обработки.

В Москве продлевают ограничение на ночное движение грузовиков массой от 3,5 тонны до 31 декабря 2023. Об этом сообщил Дептранс.

Патрулирование лесов Подмосковья усилят с 1 декабря, чтобы предотвратить незаконную вырубку. Об этом рассказали власти Московской области.

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