Новости часа: дипмиссия Киргизии заявила об отсутствии менингита у сотрудников склада Ozon

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Подозрение на менингит у 8 сотрудников склада Ozon из Киргизии не подтвердилось. Такое заявление сделало посольство Киргизии. Как стало известно, компания Ozon провела на складе полный комплекс санитарной обработки.

В Москве продлевают ограничение на ночное движение грузовиков массой от 3,5 тонны до 31 декабря 2023. Об этом сообщил Дептранс.

Патрулирование лесов Подмосковья усилят с 1 декабря, чтобы предотвратить незаконную вырубку. Об этом рассказали власти Московской области.