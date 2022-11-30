30 ноября, 16:15Общество
Посольство Киргизии заявило, что у восьми работников склада Ozon не нашли менингита
Менингит не подтвердился у восьми киргизских сотрудников склада Ozon в Подмосковье. Об этом сообщили в дипмиссии этой страны.
Отмечается, что Роспотребнадзор не увидел риска заражения менингитом через посылки Ozon. В ведомстве сообщили, что возбудитель инфекции не отличается особой стойкостью: на упаковке из картона он может прожить не более двух часов при температуре 10 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.