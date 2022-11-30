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Новости

30 ноября, 16:15

Общество

Посольство Киргизии заявило, что у восьми работников склада Ozon не нашли менингита

Посольство Киргизии заявило, что у восьми работников склада Ozon не нашли менингита

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Менингит не подтвердился у восьми киргизских сотрудников склада Ozon в Подмосковье. Об этом сообщили в дипмиссии этой страны.

Отмечается, что Роспотребнадзор не увидел риска заражения менингитом через посылки Ozon. В ведомстве сообщили, что возбудитель инфекции не отличается особой стойкостью: на упаковке из картона он может прожить не более двух часов при температуре 10 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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