Посольство Киргизии заявило, что у восьми работников склада Ozon не нашли менингита

Менингит не подтвердился у восьми киргизских сотрудников склада Ozon в Подмосковье. Об этом сообщили в дипмиссии этой страны.

Отмечается, что Роспотребнадзор не увидел риска заражения менингитом через посылки Ozon. В ведомстве сообщили, что возбудитель инфекции не отличается особой стойкостью: на упаковке из картона он может прожить не более двух часов при температуре 10 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.