Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:30

Общество

Новости часа: риска заражения менингитом через посылки Ozon нет – Роспотребнадзор

Новости часа: риска заражения менингитом через посылки Ozon нет – Роспотребнадзор

Москвичи показали кадры эффекта Гало в столице

Высокое атмосферное давление зафиксировали в большей части Европы

Ушла из жизни академик РАН Галина Савельева

Путин провел совещание с членами правительства 30 ноября

Новости часа: Путин рассказал о темпах строительства жилья в РФ

Ракова рассказала о новом подходе подготовки к выпускным экзаменам в Москве

Спрос на праздничные товары в РФ вырос более чем в 5 раз

Расходы государства на социальную сферу последовательно увеличиваются – Путин

"Атмосфера": 9 градусов мороза ожидается в столице вечером 30 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Риск заражения менингитом через посылки со склада Ozon отсутствует, заявил Роспотребнадзор. Отмечается, что возбудитель может оставаться жизнеспособным не более двух часов при температуре 10 градусов.

Электроснабжение одного из районов Брянской области нарушено после обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Три человека пострадали при пожаре на ТЭЦ-9 в Перми. Такую информацию опубликовал краевой Минздрав.

Читайте также
обществопроисшествиярегионывидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика