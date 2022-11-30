Новости часа: риска заражения менингитом через посылки Ozon нет – Роспотребнадзор

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Риск заражения менингитом через посылки со склада Ozon отсутствует, заявил Роспотребнадзор. Отмечается, что возбудитель может оставаться жизнеспособным не более двух часов при температуре 10 градусов.

Электроснабжение одного из районов Брянской области нарушено после обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Три человека пострадали при пожаре на ТЭЦ-9 в Перми. Такую информацию опубликовал краевой Минздрав.