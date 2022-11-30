Спрос на праздничные товары в РФ вырос более чем в 5 раз

Россиян охватил предновогодний ажиотаж. Спрос на праздничные товары в РФ вырос более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В топе покупок – елочные украшения, новогодние шары, светодиодные звезды, серпантин, искусственные ели и фигурки с подсветкой. Об этом сообщили в пресс-службе одного из онлайн-гипермаркетов. При этом активнее всего новогоднюю атрибутику скупают москвичи. Разница с прошлым годом в столице – 365%.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.