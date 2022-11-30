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Общество

Спрос на праздничные товары в РФ вырос более чем в 5 раз

Спрос на праздничные товары в РФ вырос более чем в 5 раз

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Россиян охватил предновогодний ажиотаж. Спрос на праздничные товары в РФ вырос более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В топе покупок – елочные украшения, новогодние шары, светодиодные звезды, серпантин, искусственные ели и фигурки с подсветкой. Об этом сообщили в пресс-службе одного из онлайн-гипермаркетов. При этом активнее всего новогоднюю атрибутику скупают москвичи. Разница с прошлым годом в столице – 365%.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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