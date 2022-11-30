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Общество

Новости часа: В ГД внесли поправки о запрете ареста средств на счетах участников СВО

Новости часа: В ГД внесли поправки о запрете ареста средств на счетах участников СВО

Россиянам рассказали о симптоматике свиного гриппа

Синоптики зафиксировали температуру -12 градусов в Москве 30 ноября

Москвичам рассказали о стоимости новогодней атрибутики

"Доктор 24": триглицериды в крови

"Доктор 24": пыль

"Время новых": Boyari. Кожаная одежда из яблок

Роспотребнадзор сообщил о быстром распространении свиного гриппа в РФ

Неотложная служба поликлиник Подмосковья будет работать ежедневно – Минздрав

Новости часа: температура воздуха в столице опускалась до -12 градусов минувшей ночью

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Госдуму внесли поправки о запрете арестовывать средства на счетах участников спецоперации. Это следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей в Москве остается высоким. Об этом заявил Роспотребнадзор.

График движения аэроэкспрессов в аэропорт "Шереметьево" изменят 3 и 4 декабря из-за плановых работ. Об этом сообщил перевозчик.

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