Новости часа: В ГД внесли поправки о запрете ареста средств на счетах участников СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Госдуму внесли поправки о запрете арестовывать средства на счетах участников спецоперации. Это следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей в Москве остается высоким. Об этом заявил Роспотребнадзор.

График движения аэроэкспрессов в аэропорт "Шереметьево" изменят 3 и 4 декабря из-за плановых работ. Об этом сообщил перевозчик.