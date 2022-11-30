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Общество

Неотложная служба поликлиник Подмосковья будет работать ежедневно – Минздрав

Неотложная служба поликлиник Подмосковья будет работать ежедневно – Минздрав

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Неотложная служба поликлиник Подмосковья будет работать ежедневно, все это из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в Минздраве региона.

В ведомстве пояснили, что с начала ноября количество вызовов врачей на дом увеличилось в три раза, а также напомнили, что нужно делать при симптомах ОРВИ.

Если есть кашель, насморк, но температура менее 38 градусов, то пациенты могут самостоятельно посетить кабинеты неотложной помощи в поликлинике. Они работают без предварительной записи. При ухудшении состояния, подъеме температуры выше 39 градусов следует звонить по телефону 112.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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