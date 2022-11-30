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Общество

Новости часа: температура воздуха в столице опускалась до -12 градусов минувшей ночью

Новости часа: температура воздуха в столице опускалась до -12 градусов минувшей ночью

Флагманский магазин H&M закроется на Тверской улице 30 ноября

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

"Утро": москвичам рассказали о погоде 30 ноября

Школьник из Москвы победил в швейцарской версии детского "Голоса"

"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 30 ноября

"Утро": атмосферное давление в среду в Москве составит 765 мм ртутного столба

Челлендж по рисованию Карлсона с помощью нейросети покорил интернет

Эксперты рассказали, как выбрать консервированную фасоль

В МВД опровергли информацию о нехватке оборудования для печати паспортов РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москву пришли "январские" морозы. Температура в городе опускалась до минус 12 градусов, заявили синоптики.

Спасатели ликвидировали пожар в Брянской области, где горел резервуар с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Детей мобилизованных москвичей пригласили на мероприятие "Елка мэра Москвы – 2023". Об этом рассказали власти.

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