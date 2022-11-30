Новости часа: температура воздуха в столице опускалась до -12 градусов минувшей ночью

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москву пришли "январские" морозы. Температура в городе опускалась до минус 12 градусов, заявили синоптики.

Спасатели ликвидировали пожар в Брянской области, где горел резервуар с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Детей мобилизованных москвичей пригласили на мероприятие "Елка мэра Москвы – 2023". Об этом рассказали власти.