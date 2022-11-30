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Общество

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

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Самая холодная ночь за осень была зафиксирована в столице в ночь на 30 ноября. Синоптики зафиксировали температуру -12 градусов, что является январским показателем. В Подмосковье было еще морознее. Там на востоке столбики термометров опускались до минус 18 градусов.

В течение дня в столице также прогнозируется холодная погода. Антициклон разгонит облака, осадков не ожидается, а средняя температура воздуха окажется на 6–7 градусов ниже климатической нормы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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