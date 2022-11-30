Школьник из Москвы победил в швейцарской версии детского "Голоса"

Школьник из Москвы победил в швейцарской версии телешоу "Голос" для детей. Даниил Первушин приехал в Европу, чтобы навестить старшего брата – пианиста и композитора. Также он планировал посетить джазовый фестиваль в Монтре.

Во время путешествия они с отцом увидели объявление о кастинге в местное вокальное шоу и решили пройти отбор. В итоге молодой человек дошел до финала и занял первое место. В качестве приза он получил возможность записать собственную песню в лондонской студии, где записывали свои композиции The Beatles. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.