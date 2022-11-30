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Общество

В МВД опровергли информацию о нехватке оборудования для печати паспортов РФ

В МВД опровергли информацию о нехватке оборудования для печати паспортов РФ

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В МВД РФ опровергли слухи о перебоях с выдачей внутренних паспортов. Пресс-служба ведомства сообщила, что все подразделения обеспечены оргтехникой в полном объеме, а выдача паспортов проводится в плановом режиме.

Накануне СМИ сообщили, что проблемы могут возникнуть из-за дефицита специальных матричных принтеров, которые в России не производят, а в связи с санкциями их стало труднее закупать. При этом отечественные производители не готовы браться за их изготовление из-за нерентабельности производства.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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