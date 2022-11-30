Роспотребнадзор заявил, что свиной грипп преобладает среди других вариантов вируса в РФ

Свиной грипп выявили уже в 55 российских регионах. В Роспотребнадзоре заявили, что этот штамм преобладает среди других вариантов вируса.

Общая заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю выросла на 18,5%. В Ханты-Мансийске рост самый высокий – 106%. Там закрывают все школы, а учеников переводят на дистанционное обучение

Специалисты настаивают, чтобы в регионах ускорили вакцинацию и завершили ее до 5 декабря. На данный момент в России от гриппа привиты более 66,5 миллиона человек, что составляет 45,5% от численности населения страны.

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