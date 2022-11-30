Очевидцы сообщили о дыме на ТТК

На Третьем транспортном кольце водители попали в дымовую завесу. По словам очевидцев, дым был настолько плотным, что ничего не было видно даже на несколько метров вперед. В итоге машинам приходилось почти тормозить, чтобы не врезаться.

Оказалось, что виновник произошедшего стал неисправный грузовик, который медленно ехал в самой правой полосе на аварийках. Таким образом водитель, видимо, пытался своим ходом добраться до автомастерской.

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