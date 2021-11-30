Россияне рассказали, сколько готовы потратить на Новый год

Россияне определились с суммой, которую готовы потратить на празднование Нового года и последующие каникулы. Данные опубликовал один из сервисов онлайн-рекрутинга.

Самый крупный бюджет традиционно у москвичей и жителей Петербурга. Москвичи намерены потратить на новогодние мероприятия чуть больше 23 тысяч рублей на человека, петербуржцы – на три тысячи меньше. Жители Красноярска и Самары готовы выделить на праздники порядка 19 тысяч рублей.

Самыми скромными оказались волгоградцы, жители Нижнего Новгорода и Новосибирска. Суммы, которые они согласны выложить на Новый год и каникулы умещается в пределах от 14 до 16 тысяч рублей.

Из пяти тысяч респондентов со всех округов страны бюджет на новогодние праздники планируют выделить 35% опрошенных, а 45% не ведут расчетов на праздничные расходы. При этом мужчины готовы потратить больше, чем женщины – чуть больше 20 тысяч рублей. Женщины хотели бы уложиться в сумму на 4 тысячи меньше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.