"Цифра дня": 2

В Москве зафиксировали сразу два погодных рекорда. В столице установилось рекордно низкое атмосферное давление, а также обновлен суточный рекорд по максимальной температуре воздуха.

Атмосферное давление опустилось до 711 миллиметров ртутного столба. Синоптики прогнозируют, что в течение дня оно будет расти, а к вечеру повысится до 718 миллиметров ртутного столба.

Второй рекорд связан с температурой, которая на станции ВДНХ поднялась до отметки +7,5 градуса. До этого рекордным значением для 30 ноября считалось +5,8 градуса. Его зафиксировали в 1974 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.