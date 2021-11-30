Первые елочные базары откроются в Подмосковье уже 2 декабря. Основная же торговля стартует 20 числа. Все торговые точки будут празднично оформлены. Всего в области откроют 260 мест, где можно будет купить елку, пихту или сосну.

А новогодние ярмарки заработают в регионе 1 декабря. Там будут продавать праздничные гирлянды и игрушки. Пройдут ярмарки в 34 округах, первая стартует в Лыткарино. Всего в Подмосковье планируют провести около 70 новогодних ярмарок в этом сезоне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.