Семьи с детьми смогут не платить налог при продаже квартиры. Такой закон подписал президент. В документе есть ряд условий.

Освободят от уплаты НДФЛ россиян, которые продают жилье, чтобы купить новое. Недвижимость должна быть приобретена в тот же год или не позднее 30 апреля следующего года.

Детей в семье, которая претендует на льготу, должно быть двое или больше. А кадастровая стоимость старой квартиры не должна превышать 50 миллионов рублей. Кроме того, на момент продажи ни у кого из членов семьи не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности больше 50% площади приобретенной недвижимости.

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