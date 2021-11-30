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Семьи с детьми смогут не платить налог при продаже квартиры. Такой закон подписал президент. В документе есть ряд условий.
Освободят от уплаты НДФЛ россиян, которые продают жилье, чтобы купить новое. Недвижимость должна быть приобретена в тот же год или не позднее 30 апреля следующего года.
Детей в семье, которая претендует на льготу, должно быть двое или больше. А кадастровая стоимость старой квартиры не должна превышать 50 миллионов рублей. Кроме того, на момент продажи ни у кого из членов семьи не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности больше 50% площади приобретенной недвижимости.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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