Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 19:30

Общество

Награды первой Международной премии "Евразия" вручили в Москве

Награды первой Международной премии "Евразия" вручили в Москве

Лауреатов медиапремии в благотворительной и социальной сферах наградили на ВДНХ

"Новости дня": бесплатные речные круизы запустили для участников "Московского долголетия"

Сильный и затяжной дождь ожидается в Москве 31 октября

"Атмосфера": облачная погода и дождь ожидаются в Москве 31 октября

"Интервью": Валерий Засько – об имущественном налоге

Роспотребнадзор сообщил о росте госпитализаций с гриппом и ОРВИ в России

"Специальный репортаж": цена наследства

Москвичей предупредили о сильном дожде

"Доктор 24": врачи рассказали, как восполнить витамины для щитовидной железы осенью

Награды первой Международной премии "Евразия" вручили в Москве. Среди претендентов были педагоги, волонтеры, журналисты, деятели искусств и целые организации, работа которых направлена на укрепление межкультурного диалога, сохранение исторической памяти и традиционных ценностей.

Всего поступило более 3 тысяч заявок из 27 стран. В Национальном центре "Россия" собрались лауреаты, эксперты, общественные деятели и почетные гости. Первую награду в номинации "Мосты дружбы" вручил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика