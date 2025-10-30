Награды первой Международной премии "Евразия" вручили в Москве. Среди претендентов были педагоги, волонтеры, журналисты, деятели искусств и целые организации, работа которых направлена на укрепление межкультурного диалога, сохранение исторической памяти и традиционных ценностей.

Всего поступило более 3 тысяч заявок из 27 стран. В Национальном центре "Россия" собрались лауреаты, эксперты, общественные деятели и почетные гости. Первую награду в номинации "Мосты дружбы" вручил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

