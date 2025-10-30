Форма поиска по сайту

Новости

30 октября, 18:30

Общество

Лауреатов медиапремии в благотворительной и социальной сферах наградили на ВДНХ

Лауреатов медиапремии в благотворительной и социальной сферах наградили на ВДНХ 30 октября. Ее удостоились наиболее креативные и эффективные проекты в области социальных медиа.

Целью проекта было выявление лидеров и лучших практик благотворительности и социально значимой деятельности в столице. К ним относятся общественные организации, волонтерские проекты и движения, а также социальные предприниматели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Алексей Лазаренко

