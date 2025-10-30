30 октября, 18:30Общество
Лауреатов медиапремии в благотворительной и социальной сферах наградили на ВДНХ
Лауреатов медиапремии в благотворительной и социальной сферах наградили на ВДНХ 30 октября. Ее удостоились наиболее креативные и эффективные проекты в области социальных медиа.
Целью проекта было выявление лидеров и лучших практик благотворительности и социально значимой деятельности в столице. К ним относятся общественные организации, волонтерские проекты и движения, а также социальные предприниматели.
