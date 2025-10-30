Москвичам рассказали, какие меры соцподдержки действуют в столице для участников СВО

Москвичам рассказали, какие меры социальной поддержки действуют в столице для участников специальной военной операции. Военные могут получить от города единовременную дополнительную выплату в размере 1 миллиона 900 тысяч рублей.

Также предусмотрена ежемесячная дополнительная выплата в 50 тысяч рублей. При получении ранения военнослужащим выплачивается от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.