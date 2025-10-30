Форма поиска по сайту

30 октября, 09:45

Общество

В Москве предложили тестировать элитную недвижимость за 500 тысяч рублей в месяц

В Сети ищут желающих тестировать элитную недвижимость в Москве. Участники такого проекта будут проживать в роскошных коттеджах на Рублевке и в Новой Риге, получая при этом зарплату 500 тысяч рублей в месяц.

Также организаторы предоставят водителя, повара и горничную. Основное требование – наличие двоих детей и запас терпения. Переезжать предстоит каждый месяц, оценивая качество и удобство жилья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

