30 октября, 08:00

Синдром постоянной усталости стал чаще появляться у россиян

Синдром постоянной усталости стал распространен среди россиян. По словам врачей, это происходит из-за недосыпа, стресса и неправильного питания. Поэтому люди постоянно жалуются на недостаток мотивации и чувствуют себя разбитыми.

Если эти ощущения не проходят после отпуска, то могут быть серьезные проблемы со здоровьем. Для того чтобы избавиться от синдрома постоянной усталости, нужно высыпаться, правильно питаться и заниматься спортом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

