30 октября, 07:15Общество
Покупка новогодних товаров в октябре и ноябре поможет сэкономить до 50% бюджета
Жители столицы активно готовятся к новогодним праздникам, несмотря на то, что до них остается более двух месяцев. Как отмечают эксперты, покупка украшений, подарков и искусственных елей в октябре–ноябре позволяет сэкономить до 50% бюджета благодаря отсутствию ажиотажного спроса.
В продаже уже появились товары с символом 2026 года – Красной Огненной Лошади. Популярностью пользуются украшения в стиле "русская классика" и ретро-игрушки.
Финансовые консультанты рекомендуют составлять четкие списки покупок и сравнивать цены в разных магазинах. К декабрю стоимость новогодних товаров вырастет на 20–30%.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.