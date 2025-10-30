Покупка новогодних товаров в октябре и ноябре поможет сэкономить до 50% бюджета

Жители столицы активно готовятся к новогодним праздникам, несмотря на то, что до них остается более двух месяцев. Как отмечают эксперты, покупка украшений, подарков и искусственных елей в октябре–ноябре позволяет сэкономить до 50% бюджета благодаря отсутствию ажиотажного спроса.

В продаже уже появились товары с символом 2026 года – Красной Огненной Лошади. Популярностью пользуются украшения в стиле "русская классика" и ретро-игрушки.

Финансовые консультанты рекомендуют составлять четкие списки покупок и сравнивать цены в разных магазинах. К декабрю стоимость новогодних товаров вырастет на 20–30%.

