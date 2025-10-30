30 октября, 07:15Общество
Роспотребнадзор сообщил об увеличении случаев гриппа в столице
Роспотребнадзор сообщил о сезонном увеличении доли вирусов гриппа в столице. При этом общая эпидемиологическая ситуация по ОРВИ остается стабильной, значительного роста заболеваемости не наблюдается.
Медики рекомендуют жителям Москвы сделать прививку от гриппа. В городе работают мобильные пункты вакцинации. По прогнозам специалистов, пик заболеваемости ожидается в декабре.
