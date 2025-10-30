Форма поиска по сайту

30 октября, 07:15

Общество

Роспотребнадзор сообщил об увеличении случаев гриппа в столице

Роспотребнадзор сообщил об увеличении случаев гриппа в столице

Роспотребнадзор сообщил о сезонном увеличении доли вирусов гриппа в столице. При этом общая эпидемиологическая ситуация по ОРВИ остается стабильной, значительного роста заболеваемости не наблюдается.

Медики рекомендуют жителям Москвы сделать прививку от гриппа. В городе работают мобильные пункты вакцинации. По прогнозам специалистов, пик заболеваемости ожидается в декабре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

