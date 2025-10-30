Новости социального блока Москвы

Форма поиска по сайту

30 октября, 14:30

Общество

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Водные экскурсии продолжатся в новом формате в рамках проекта "Московское долголетие". Эксклюзивные речные прогулки с обзорной экскурсией будут проходить на современных яхтах ледового класса. Участников ждут музыкальные вечера и встречи с известными москвичами-долгожителями из сферы культуры, науки и спорта.

"Онкология желудочно-кишечного тракта – коварное заболевание, которое очень долгие годы может себя не проявлять. Но если вовремя проходить необходимые исследования, делать это регулярно, то заболевание можно предотвращать и на ранних стадиях успешно лечить. Поэтому больше 4 лет назад мы создали эндоскопические центры на базе крупнейших городских стационаров. В больнице имени С. С. Юдина мы открыли 5-й центр. За все время было проведено более 700 тысяч исследований. У 8 тысяч человек обнаружили онкологические заболевания, 67% из них – на ранней стадии, а 12% – на нулевой. В целом выявление онкологии ЖКТ на нулевой стадии выросло практически в 6 раз", – рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Результаты исследования показали, что 40% молодоженов выбирают соблюдение только самых важных свадебных традиций, а 17% создают свои собственные. При этом больше половины невест берут фамилию жениха.

