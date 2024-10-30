В Москве ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о мокром снеге, гололедице и сильном ветре. Городские службы подготовили спецтехнику и мониторят состояние дорог.

Водителей просят избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад. За обстановкой на дорогах круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.

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