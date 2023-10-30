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Новости

30 октября, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

"Московский патруль": в МВД подвели итоги юбилейного конкурса "Щит и Перо"

Сильный туман спрогнозировали в Москве в ночь на 31 октября

Новости часа: треть месячной нормы осадков выпала в Москве с 27 октября

Треть месячной нормы осадков выпала в столице с 27 октября

Эксперты рассказали, как не допустить зависимость от покупок на маркетплейсах

Новости часа: городская парковка в Москве 4 и 6 ноября будет бесплатной

Жителей столичного региона предупредили о тумане 31 октября

"Актуальный репортаж": столяр рассказал о своем профессиональном пути

"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в столице вечером 31 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника.

Так, парковки в Москве будут бесплатными 4 и 6 ноября. Об этом сообщил Сергей Собянин. В этом году День народного единства выпадает на субботу. Поэтому выходной был перенесен на понедельник.

В ночь на 31 октября в Москве ожидается сильный туман. МЧС предупредило водителей, что местами видимость на дорогах может упасть до 200 метров. По данным Гидрометцентра, в столице с пятницы выпала треть месячной нормы осадков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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