Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника.

Так, парковки в Москве будут бесплатными 4 и 6 ноября. Об этом сообщил Сергей Собянин. В этом году День народного единства выпадает на субботу. Поэтому выходной был перенесен на понедельник.

В ночь на 31 октября в Москве ожидается сильный туман. МЧС предупредило водителей, что местами видимость на дорогах может упасть до 200 метров. По данным Гидрометцентра, в столице с пятницы выпала треть месячной нормы осадков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.