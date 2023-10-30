Закон о штрафах за навязывание допуслуг потребителям вступил в силу в РФ

С 30 октября в РФ начинает работать закон о штрафах за навязывание допуслуг потребителям. Речь идет о случаях, когда продавец предлагает оплатить дополнительные товары или услуги, называя это обязательным условием при покупке вещи, которая заинтересовала клиента.

Должностное лицо оштрафуют на сумму от двух до четырех тысяч рублей, а организацию – на 20–40 тысяч. Кроме того, ввели ответственность и за необоснованный отказ рассмотреть жалобу потребителя.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.