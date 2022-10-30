Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Сильный ветер повалил несколько деревьев в Москве. По информации комплекса городского хозяйства, городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные стволы. Рабочие также готовы к проведению противогололедной обработки дорог и тротуаров. Порывистый ветер, о котором ранее предупреждало МЧС, несет в столицу изменение погоды.

У столичных шиномонтажей начинают собираться очереди. Водители решили побыстрее переобуться из-за первого снега, так как из-за разницы температур на столичных дорогах ночью может образоваться гололедица. Не садиться за руль, если на машине летние шины, рекомендовали и в ГИБДД.

В Минобороны сообщили о поднятии на поверхность обломков беспилотников с канадскими навигационными модулями. Специалисты выяснили, что аппараты стартовали с побережья Одессы, некоторое время были в зоне зернового коридора, а после двинулись к Севастополю. Координаты движения одного из дронов показали, что его запустили с гражданского борта, которые использовали для вывоза зерна.

Российские войска ударили по центру подготовки сил спецопераций ВСУ в районе Очакова в Николаевской области. По данным Минобороны, там инструкторы обучали украинских бойцов проводить атаки. Министерство также показало кадры работы бойцов войск связи в зоне спецоперации. Благодаря их работе достигается оперативность управления войсками.



Состояние россиянки, пострадавшей во время давки в Сеуле, нормальное. Сейчас она находится в больнице. Об этом сообщили в посольстве России. Празднование Хэллоуина накануне обернулось настоящим кошмаром. В центре города погибли, по последним данным, более 150 человек.

В Индии почти 500 человек упали воду в после обрушения подвесного моста. Об этом сообщают СМИ. Инцидент произошел в индийском штате Гуджарат. Власти штата уже сообщили, что погибли 60 человек. Мост на плотине Мачху в городе Морби был закрыт в течение двух лет, а на днях его вновь открыли после реконструкции. По данным местных властей, спасательную операцию осложняет сильное течение реки. На месте работают команды спасателей и врачей.

Президент США Джо Байден не справился с голосованием на промежуточных выборах в Конгресс. Чтобы отдать свой голос, Байдену пришлось просить помощи волонтера. Его 18-летняя внучка быстрее справилась с заданием.

Новый живописный маршрут для прогулок появится в Москве. Крымская набережная и остров Балчуг теперь будут связаны мостом. Еще несколько сооружений над водой появится в районе Мневниковской поймы. Об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.

