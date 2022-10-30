Российским мужчинам начали отказывать в выезде за границу. Не помогает ни справка из военкомата, ни бронь от частичной мобилизации. Даже объявление об окончании дополнительного призыва в Москве не повод, чтобы запретить пересечение границы.

Насколько много таких случаев? Что делать, если на паспортном контроле возникли серьезные проблемы, какие документы нужно требовать у пограничников и главное, вернут ли деньги за сорванные поездки? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.