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Общество

Российским мужчинам начали отказывать в выезде за границу

Российским мужчинам начали отказывать в выезде за границу

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Российским мужчинам начали отказывать в выезде за границу. Не помогает ни справка из военкомата, ни бронь от частичной мобилизации. Даже объявление об окончании дополнительного призыва в Москве не повод, чтобы запретить пересечение границы.

Насколько много таких случаев? Что делать, если на паспортном контроле возникли серьезные проблемы, какие документы нужно требовать у пограничников и главное, вернут ли деньги за сорванные поездки? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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