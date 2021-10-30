Мурашко заявил о необходимости ограничений и вакцинации

Ограничения и массовая вакцинацинация необходимы, чтобы прервать цепочку распространения ковида. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Короновирусом заражаются уже не только дети, но и младенцы. Министр рассказал, что сейчас во Владимирской области врачи лечат совсем маленького ребенка. Он подхватил вирус в возрасте трех дней. Заразился от мамы и тяжело переносит заболевание. Малышу даже потребовалась искусственная вентиляция легких. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

