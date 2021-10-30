Москвичи едят на улице после закрытия кафе и ресторанов

Третий день подряд москвичи обедают на улице из-за закрытых кафе и ресторанов.

Очереди в фаст-фуды выросли. Столами и стульями сейчас служат лавки и перила.

Точки общепита закрыты из-за режима нерабочих дней. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.