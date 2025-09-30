Три года исполнилось с момента воссоединения Новороссии и Донбасса с РФ

С момента воссоединения Новороссии и Донбасса с Россией исполнилось ровно три года. За это время в новых регионах построили и отремонтировали более 23 тысяч зданий. Восстанавливают школы, больницы, жилые дома, также обновляют дороги и коммунальные сети.

Огромный вклад в модернизацию и восстановление городов вносят московские специалисты. Что уже сделано и какие планы на ближайшее время – в эфире телеканала Москва 24.