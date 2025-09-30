Форма поиска по сайту

30 сентября, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 30 сентября.

В Москве синоптики фиксируют первые ночные заморозки. Столица уже перешла на зимний режим работы. Тепло дали в поликлиниках, школах и детских садах, также отопление поступило в квартиры.

На Солнце произошли две вспышки, которые могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Ее облака, достигая Земли, провоцируют магнитные бури. По словам специалистов, обстановка на Солнце не стабилизируется уже несколько дней.

С 1 октября крупные банки запустят для своих клиентов специальную тревожную кнопку. Требование предусмотрено положением Банка России. Новый функционал позволит жертвам мошенников дистанционно подавать заявление.

