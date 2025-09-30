Давление опустится до 761 мм ртутного столба в Москве 1 октября

В Москве установлен новый рекорд атмосферного давления – 765,9 миллиметра ртутного столба. Уже 1 октября давление опустится до 761 миллиметра ртутного столба, а дальше будет постепенно падать.

Температура воздуха при этом прогреется до 11 градусов, дождей не ожидается. Октябрь будет на 2–3 градуса теплее многолетней нормы, хотя пока температура периодически ниже сезонных значений.

