30 сентября, 16:15

Давление опустится до 761 мм ртутного столба в Москве 1 октября

В Москве установлен новый рекорд атмосферного давления – 765,9 миллиметра ртутного столба. Уже 1 октября давление опустится до 761 миллиметра ртутного столба, а дальше будет постепенно падать.

Температура воздуха при этом прогреется до 11 градусов, дождей не ожидается. Октябрь будет на 2–3 градуса теплее многолетней нормы, хотя пока температура периодически ниже сезонных значений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Алина Гилева

