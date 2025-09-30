Заммэра Ракова рассказала об эпидемиологической ситуации в Москве

Эпидемиологическая ситуация в Москве соответствует сезону, заявила заммэра Анастасия Ракова. Столичные службы постоянно мониторят вирусы, циркулирующие в городе, и анализируют их, чтобы определить доминирующий штамм и вовремя выявить начало эпидемии.

При росте заболеваемости увеличивают количество дежурных врачей в детских поликлиниках и открывают запись к педиатрам через сервис "Помощь врача" для разделения потоков пациентов. Также в начале месяца в Москве началась масштабная вакцинация от гриппа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.