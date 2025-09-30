Экскурсию ко Дню старшего поколения подготовили в Москве

"Московское долголетие" и Третьяковская галерея подготовили эксклюзивную экскурсию ко Дню старшего поколения. Программа создана специально для москвичей "серебряного" возраста и включает семь ключевых работ коллекции галереи, каждая из которых раскрывает секреты долгой и яркой жизни.

В рамках экскурсии можно будет узнать о произведениях художников XX века, истории их создания и влиянии на известных москвичей. Первым участникам, которые присоединились к "Московскому долголетию" недавно, подарят тематический набор открыток с репродукциями картин.

